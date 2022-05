Fucino: non solo il lago ma anche vestiti, gioielli, lampade e… tanto altro!

Da abitanti della Marsica abbiamo l’idea che il nome Fucino sia legato solo al nostro territorio, ma ci sbagliamo, perché questo nome è molto usato anche all’estero e spesso indica oggetti che non hanno nulla a che vedere con il nostro ex bacino lacustre.

Su un sito tedesco per 1.139,00 € possiamo acquistare un letto che si chiama “Bett Fucino” (link qui). Nella descrizione il sito ne consiglia l’acquisto nel caso in cui volessimo dare un tocco naturale alla nostra camera da letto, anche se forse sarebbe stato decisamente più simpatico scoprire che il materasso perfetto da abbinare sarebbe stato quello ad acqua. Su un altro sito di arredamento, l’italiano Beliani, per 129,99 € è possibile acquistare una lampada di design a sospensione in color rame-nero chiamata FUCINO (link qui)

Su un sito belga, invece, per 239 € possiamo acquistare un water sospeso in ceramica bianca dalle linee particolarmente eleganti (link qui). Il water si chiama Aquazuro Fucino, e suona ironico che qualcuno abbia voluto chiamare così proprio un water, il sanitario che fa sparire le acque attraverso un tubo sotterraneo, particolare similitudine con l’emissario del Fucino.

Max Mara, sul suo store online, vende un abito scozzese senza maniche chiamato “Fucino Sleeveless Plaid Midi Dress”. Ma non è l’unico abito presente sul sito di e-commerce che usa il nome Fucino, c’è anche un abito da sposa, che costa più o meno come il letto tedesco descritto poco su € 1.250 (link qui)

Infine sul sito The Jewel Hut, un portale che vende prevalentemente gioielli, si trovano in vendita a poco più di 70 € un paio di orecchini da donna con zirconi bianchi placcati in oro rosa, chiamati “Fucino” (link qui). Ma in questo caso il riferimento al nostro lago del Fucino è tutt’altro che casuale, perché l’ispirazione dell’orafo per il nostro lago è evidenziata nella descrizione: “Fucino Lake was once the third largest lake in Italy until it was drained in 1877, and is now one of the most fertile regions in the country. This double crossover earring is a result of inspiration from the region. Il lago Fucino era un tempo il terzo lago più grande d’Italia fino a quando non fu prosciugato nel 1877, ed è ora una delle regioni più fertili del paese. Questo doppio orecchino incrociato è il risultato dell’ispirazione della regione”.