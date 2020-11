Fucino: firmata concessione di 350mila euro per rete irrigua

Trasacco. “Firmati dal dipartimento Agricoltura i provvedimenti di concessione per interventi straordinari sulla rete irrigua fucense per un importo totale di 350mila euro”, dichiara il vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente.

Si tratta nello specifico di 250mila euro a favore del Comune di Trasacco a titolo di compartecipazione per i lavori urgenti necessari per la ristrutturazione dell’opera architettonica denominata Tre Portoni, previa sottoscrizione di uno specifico accordo operativo tra il Comune di Trasacco e il Consorzio di Bonifica Ovest Liri-Garigliano, e di 100mila euro a favore del consorzio di bonifica Ovest quale ente attuatore per la realizzazione di interventi infrastrutturali di ammodernamento ed efficientamento della rete di distribuzione idrica a servizio della Marsica orientale, nonché il dragaggio e la pulizia del fondale del bacino artificiale posto a monte dell’opera di presa situata sul fiume Giovenco nel Comune di Pescina.

“Esprimo grande soddisfazione per il lavoro continuo e costante che si sta facendo in attuazione della riforma dei Consorzi di Bonifica da me fortemente voluta”, continua Imprudente. Un importante passo non solo per Trasacco e Pescina, ma per il territorio intero, segno che la Regione c’è e che alle chiacchiere e alle considerazioni pretestuose rispondiamo con i fatti”.