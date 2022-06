Fucino, Crua e Covalpa, Pd: Marsilio e i suoi prendono in giro la Marsica

Avezzano. Il Pd si appella a tutti i rappresentanti istituzionali del territorio: uniamoci per tutelare la Marsica, noi ci mettiamo a disposizione. I democratici, dopo le polemicbe dei giorni scorsi legate all’impianto irriguo del Fucino, ma anche alla decisione di destinare la metà dei fondi ricavati dalla possibile alienazione del sito Covalpa di Celano e del possibile fallimento del Crua (ex Crab).

“Le piorità quando riguardano le esigenze di un territorio non hanno colore politico”, ha spiegato la consigliera del Comune di Avezzano, Lorenza Panei, “un progetto come quello dell’impianto irriguo del Fucino deve essere argomento di tutti i nostri rappresentanti istituzionali. La “scusa” dell’emergenza covid deve finire”.

Secondo Ermanno Natalini, segreterio di circolo del Pd di Celano, “a oggi la Marsica non c’è un consigliere regionale di maggioranza e grazie all’attenzione dei consiglieri del Pd questo territorio si sta difendendo. Oggi dobbiamo parlare non di quello che si sta aggiungendo agli investimenti di questo territorio, ma di quello che si sta togliendo. Le “partite di giro” sembra che facciano sempre lo stesso giro. Sui proventi della vendita del Covalpa abbiamo fatto una proposta seria arrivata dopo un confronto con gli agricoltori di Celano i quali ci hanno segnalato l’emergenza della messa in sicurezza delle strade. Il capogruppo Paolucci ha depositato subito un progetto di legge per stanziare fondi certi per le strade del Fucino. Purtroppo però questa proposta è ferma. Sull’impianto vorremmo chiedere a tutti: qualcuno ha visto il cronoprogramma dell’impianto irriguo? Non mi pare. Così come per il Crua grazie all’intervento del consigliere Pepe siamo riusciti a fare mettere in bilancio 200 mila euro per salvare il centro, che non erano previsti, ma mancano all’appello 100mila euro e non c’è una prospettiva di rilancio”.

All’incontro è intervenuto anche il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci che ha ribadito il legame con il territorio marsicano e “l’impegno che tutto il centrosinistra, in questo governo regionale, sta mostrando per la Marsica”.

“Dove sono i consiglieri regionali asserviti a un’appartenenza politica Angelosante e Quaglieri?”, ha chiesto Pietrucci, “a mio avviso di viene prima l’appartenenza territoriale, serve. Ci sono paesi nella Marsica abbandonati a causa delle scelte della giunta Marsilio”.

Per il segretario provinciale del Partito democratico, Francesco Piacente, “quello che sta accadendo è una presa in giro nei confronti del territorio. Vogliamo ribadire una volta per tutte basta a questa continua umiliazione che Marsilio, Liris, Imprudente e altri stanno perpetrando a danno di un territorio. Il Partito democratico vuole dare sostegno e vicinanza ai sindaci e agli operatori del territorio completamente abbandonati. Ringraziamo il presidente di Confagricoltura Lobene per la sua presenza e il suo operato. Questa è la Regione che passerà alla storia per essere rimasta fuori dal Pnrr agricoltura per non aver cliccato una spunta. Noi non stiamo con il capo chino. Continueremo la battaglia sul territorio e nelle commissione grazie al lavoro del Pd regionale”.

A puntualizzare quanto sta accandendo il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Silvio Paolucci, che ha voluto sottolineare il “doppio” scivolone di Imprudente e Marsilio nelle ultime settimane.

“Imprudente ha sostenuto che le risorse sull’irriguo le ha messe il Governo nazionale”, ha chiarito Paolucci, “ma così non è. Abbiamo ricostruito tutto l’iter partendo dal Masterplan che ha finanziato l’impianto irriguo del Fucino. In 39 mesi il governo regionale doveva concludere l’iter e invece non è riuscito a portare avanti neanche il progetto esecutivo. Sull’agricoltura questa giunta regionale è un disastro. La Regione non ha presentato progetti del Pnrr e continuano a dire “li recuperiamo” ma non è così. La cosa più normale dalla vendita del Covalpa era destinare i fondi alla viabilità. Ma non è stato così. È altrettanto assurdo, a mio avviso, che non ci sia programmazione per il Crua. Dobbiamo aspettare il 2024 e non dobbiamo fermarci a fornire denunce, ma dobbiamo fornire anche proposte come stiamo facendo. Però non possiamo non raccontare quello che sta accadendo. Ora basta, siamo disponibili senza strumentalizzazioni per un territorio dando il nostro contributo e fornendo possibili soluzioni”.

L’incontro è stato chiuso da Anna Paolini, segretaria di circolo del Pd di Avezzano, che ha evidenziato “la totale assenza di risposte della giunta regionale per questo territorio che non merita questo trattamento”.

Il consigliere comunale di Pescina, Tiziano Iulianella, allevatore marsicano ha sottolineato la difficoltà del settore zootecnico nella Marsica e in Abruzzo e ha chiesto di tutelare le aree interne del territorio.