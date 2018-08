Fucino 218. Archeologia a chilometro zero, doppio appuntamento alla scoperta delle bellezze del territorio

Alba Fucens. Domenica 2 settembre doppio appuntamento per chi ama l’archeologia. Dalle 10 alle 13 è aperto il santuario di Angizia. Il suggestivo sito archeologico posto nei pressi della sponda meridionale della conca del Fucino, si trova vicino a Luco dei Marsi.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, appuntamento ad Alba Fucens per i più piccoli. ‘A spasso per Alba Fucens’ prevede una passeggiata archeologica per bambini dai 7 agli 11 anni, necessaria la prenotazione.

Alba Fucens, nell’attuale frazione di Massa d’Albe (AQ), fu fondata dai Romani nel 303 a.C., nel territorio degli Equi, a nord del lago Fucino, in un contesto ambientale e paesaggistico di grande fascino.

Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook ‘Fucino 2018. Archeologia a chilometro zero’.