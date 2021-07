Frutta e verdura al centro dell’alimentazione dei bambini grazie al progetto Zerotre

Se è vero che frutta e verdura rappresentino i capisaldi della famosa e sempre più discussa “dieta mediterranea”, l’azienda Rustichella d’Abruzzo con la sua linea dedicata ai bambini “Zerotre” è oggi tra le poche realtà a farsi promotrice di un’alimentazione corretta e sana fin dalla tenera età.

Il nome Zerotre deriva in realtà da uno studio e un progetto molto più ampio che viene raccontato in esclusiva per i lettori di Abruzzolive direttamente dalla Titolare Maria Stefania Peduzzi.

“ZEROTRE nasce da un’esperienza realizzata sul campo, nella mia scuola. Abbiamo coinvolto al 100% gli alunni facendo loro selezionare i formati di pasta che più rispondevano ai loro gusti, accompagnandoli mano nella mano verso l’importanza della conoscenza delle materie prime e della genuinità degli ingredienti che compongono la pasta e, in generale, i prodotti che ci offre la natura (cereali, olio, pomodori)”.

Così se i bambini hanno inizialmente mostrato resistenza a frutta e verdura, con un percorso di educazione alimentare guidato sono finiti per non farne più a meno. Alle pastine di semola di grano duro biologico, la linea Zerotre ha allargato l’offerta pensando a dei formati dove all’impasto di acqua e semola fosse aggiunta la purea di frutta o verdura.

“Le nostre pastine, specifica la Peduzzi, sono prive di conservanti e di coloranti e sono realizzate solo con grano 100% italiano. Se vogliamo avvicinare i bambini a un’alimentazione genuina dobbiamo dare loro gli strumenti giusti per distinguere un prodotto di qualità, divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti.”

L’educazione ha inizio sicuramente a tavola e continua in ambito famigliare, quindi il processo avviato a scuola con Zerotre ha visto coinvolte anche le famiglie stesse ma con un motivo in più: il mangiare come gioco e scoperta.

Sapere cosa si sta mangiando è importante anche per il rispetto e la sostenibilità dell’ambiente, per distinguere prodotti definiti D.O.P. e quali sono gli ingredienti millenari nella storia dell’uomo.

“Fondamentale per noi è stata la ricerca di ingredienti made in Italy a completamento della gamma di prodotti Zerotre. Così accanto alle pastine abbiamo inserito un pesto con basilico D.O.P. prodotto in Italia, un sughetto realizzato solo con pomodoro italiano, una crema di Parmigiano Reggiano e infine un olio ottenuto da olive della nostra terra che risultasse più dolce al palato birichino dei bambini. E poi non abbiamo dimenticato uno dei momenti preferiti dai nostri alunni e di tutti i bimbi: la merenda”. A forma di animaletti, i biscotti alla frolla Zerotre conquistano davvero tutti con la sua ricetta unica proprio come quelli fatti in casa dalla nonna.

