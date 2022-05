Frutta, avena e un pò di cioccolata per una breakfast boats salutare

Latte e biscotti? No grazie! Meglio una breakfast boats salutare e carica di energia per affrontare le giornate primaverili e arrivare al pranzo senza fare troppi spuntini. Le tendenze alimentari, ormai, stanno cambiando e in tanti stanno dicendo addio ai pasti tradizionali e ai prodotti più gettonati. Si combinano gli alimenti di stagione, si uniscono le fibre e si bilanciano le calorie.

La Farmacia De Bernardinis, per non farsi trovare impreparata ha selezionato una serie di prodotti senza glutine per i suoi clienti in grado di soddisfare ogni esigenza. A partire proprio dal primo pasto del mattino: la colazione. I nutrizionisti consigliano sempre di non saltare mai la colazione che di fatto dà la carica per affrontare la giornata. Per questo si consiglia di abbinare gli ingredienti giusti per partire con uno sprint in più.

Le breakfast boats sono la tendenza del momento. Delle piccole ciotoline, da abbinare a un thè, un caffè o una spremuta d’arancia, dove mixare, in base ai propri gusti, frutta, yogurt, fibre e qualche scaglia di cioccolato per rendere tutto un pò più dolce.

Nello store senza glutine della Farmacia De Bernardinis troverete tanti mix da utilizzare per le vostre boats. Non solo preparati muesli, corn flakes, choco balls per i più piccoli, e preparati con frutta secca e disidrata, ma anche fiocchi di avena integrali bio di “Le delizie” ricchi di fibre. Sono l’ingrediente perfetto da unire con un kiwi, una prugna e qualche mandorla. Provateli anche con lo yogurt greco e qualche scaglia di cioccolato bianco. Vi daranno l’energia giusta per affrontare la vostra giornata!

#adv