Fridays for future, gli studenti dello scientifico di Avezzano in piazza per la tutela dell’ambiente

Avezzano. I ragazzi del Vitruvio di Avezzano in piazza per il “Fridays For Future”.

“In questa giornata così importante per l’ambiente”, spiegano gli studenti in una nota, “non potevamo mancare noi liceali. Noi siamo parte della Terra con i suoi ecosistemi e abbiamo il dovere di cambiare gli atteggiamenti divenuti ormai consuetudinari, che rincorrono più l’economia che la sostenibilità. A nostro avviso la scienza è tanto più plausibile quando si muove nel rispetto dell’ecologia e dell’ambiente, in una ritrovata etica dell’anima umana. Dobbiamo quindi puntare alla vera rivoluzione che consiste alla sensibilizzazione dell’umanità”.

“Dagli scienziati alle popolazioni delle nazioni in via di sviluppo. Non è possibile, nè tollerabile, vedere i mari inquinati con plastiche, idrocarburi e rifiuti. O centinaia di ettari puntualmente bruciati”, sottolineano, “a causa di incendi dovuti al surriscaldamento globale. Per non parlare poi delle ecomafie che ancor più spaventano le nuove generazioni, perché insieme al danno ambientale rendono incerto e insicuro il sistema stato. Stiamo lottando per il nostro futuro e per il futuro delle prossime generazioni . Scioperiamo perché il tempo per cambiare è sempre meno, ma essenziale. Prima agiamo, migliore sarà il nostro futuro. Ognuno di noi deve fare la sua parte, ogni voce è importante. È arrivata l’ora di agire”, concludono, “uniamo le nostre voci e creiamo un’unica forza che contribuirà a salvare il Pianeta”.