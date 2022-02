Freschezza, varietà e qualità: la pescheria di Happy Wok si racconta

La possibilità di assaggiare pesce fresco e variegato tutti i giorni; l’abitudine di mangiare sano e genuino a pranzo e a cena; l’occasione di riportare a casa prodotti ittici selezionati e certificati. Tutto questo è la pescheria di Happy Wok.

Il ristorante internazionale di Cappelle dei Marsi, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, ha allargato il ventaglio dei propri servizi con l’aggiunta al suo interno di una gastronomia e pescheria, che offrono una vasta varietà di cucine e preparazioni.

Se prima non sapevi quale fosse il luogo giusto per andare a mangiare in compagnia di amici il pesce fresco, ecco che Happy Wok ha aperto le porte alla tua voglia di farlo in maniera sicura.

“Abbiamo introdotto nel panorama locale, un’alternativa per tutte quelle persone che desiderano mangiare prodotti ittici di elevata qualità. Ci appoggiamo, infatti, solo a pescatori di fiducia che hanno alle spalle anni di esperienza e di lavoro sul territorio. Dalle loro barche il pesce dopo pochissime ore raggiunge il bancone dell’apposito reparto pescheria, dove viene refrigerato al fine di garantire una ottima conservazione di tutte le proprietà nutritive”, ci ha raccontato il titolare Agi Zhu.

I vantaggi di usufruire dei servizi di Happy Wok non si trovano solo nella possibilità di mangiare prodotti freschi e di qualità ma anche nella loro comodità. Il ristorante, con al suo interno pescheria e gastronomia, si trova in una posizione facile da raggiungere, con ampio parcheggio esterno, aperto tutti i giorni con orario continuato.

Il pesce fresco si può portare e cucinare a casa o farselo pulire e preparare sul momento dagli chef in cucina per gustarselo in famiglia già pronto. Inoltre, ogni settimana, sono valide offerte che permettono di acquistarlo a un prezzo più che conveniente.

Da Happy Wok, accontentare i gusti di tutti, tra l’altro, risulta possibile. Numerose sono infatti le preparazioni e i tipi di specialità che si trovano a disposizione ogni giorno nel ristorante, che in tutti i suoi reparti mantiene un denominatore comune: ricerca delle materie prime, qualità e originalità.