Freddo e ghiaccio bloccano i bus, disagi per gli studenti celanesi che raggiungono gli istituti superiori

Celano. Due diversi guasti, a due bus della linea del trasporto pubblico che da Celano raggiunge Avezzano, percorsa dagli studenti che ogni mattina raggiungono gli istituti superiori di Avezzano.

Questa mattina è saltata una corsa che da Celano arriva direttamente ad Avezzano senza passare per le frazioni. Un episodio simile si è verificato ieri mattina. Le corse che attraversano Celano per accompagnare gli studenti a scuola ad Avezzano sono sei. Compresa quella che scende da Rocca di Mezzo e le due che passano anche per Borgo Strada 14.

Sembrerebbe che a provocare i guasti siano le basse temperature e il gelo.

“Il problema è che in molti non sono riusciti a prendere il bus perché mancavano posti”, racconta un rappresentante d’istituto pendolare, “e anche chi ci è riuscito si è ritrovato ammassato con altri ragazzi. In epoca di pandemia non è normale ed è anche preoccupante. Siamo stati informati anche che alcuni studenti che arrivano da Pescasseroli fanno il viaggio al freddo. I bus hanno il riscaldamento ma forse non viene sempre acceso in tempo”.