Frazioni e strade al buio e al gelo, Montelisciani: abbandono e incuria, inerzia dell’amministrazione inaccettabile

Tagliacozzo. Intere zone di Tagliacozzo sono a corrente alternata da anni e i cittadini non riescono più a contenere la loro ira. “Il malfunzionamento degli impianti di illuminazione pubblica non è più episodico”, spiegano molti residenti, “è un guasto cronico, perché, a cadenza regolare, da anni, e per lunghi periodi, ci ritroviamo al buio”.

Gli ultimi episodi del disservizio si sono registrati proprio in questi giorni, quando è venuta a mancare la luce nella frazione di Villa San Sebastiano. Un cittadino della frazione racconta che sono “completamente al buio da due giorni”, e che “la situazione la sera e la notte è pericolosa, anzi pericolosissima”. Effettivamente, il problema non è circoscritto soltanto alle frazioni, infatti anche in altre zone del paese si registrano malfunzionamenti e disservizi importanti.

“La zona della torretta è sempre al buio”, sottolinea uno dei commercianti di un quartiere centrale del paese, “e il parco giochi è del tutto abbandonato e impraticabile, per non parlare di via Roma dove sono anni che mia madre convive con questo problema”.

A tutto ciò si aggiungono il maltempo e il ghiaccio che copre le strade e i marciapiedi della cittadina e che sta causando numerosi incidenti. “Marciapiedi ghiacciati… mia madre tre costole rotte… io se fossi in voi mi vergognerei” scrive una ragazza su Facebook. “Sono caduta per strada, sembrava bagnato, invece era tutto ghiaccio, mi sono fatta male e adesso sto andando al Pronto Soccorso”, scrive un’altra donna.

“Bisogna predisporre il passaggio dei mezzi spargisale”, afferma il consigliere d’opposizione Romana Rubeo, “ma non a mezzogiorno quando a sciogliere il ghiaccio ci pensa madre natura. Gli amministratori comunali, sindaco e giunta, non si interessano ai problemi veri dei cittadini e del territorio, perché spesso non li conoscono neppure. Questo vale per il capoluogo, così come per le frazioni”.

Interviene sul problema con una nota il consigliere comunale Vincenzo Montelisciani, capogruppo di Tagliacozzo Unita. “E’ la terza volta in due mesi che chiediamo insieme ai cittadini un intervento dell’amministrazione comunale”, afferma Montelisciani “riceviamo decine di telefonate al giorno di persone che ci implorano di far fare qualcosa alla Giunta per risolvere il problema. L’inerzia dell’amministrazione è inaccettabile, insopportabile, persino fastidiosa e urticante. Non hanno fatto nulla, non hanno mosso un dito, nemmeno ci hanno provato”.

“Il disagio è forte”, continua Montelisciani, “perché se già in condizioni normali non è sicuro avere le strade pubbliche al buio, con il maltempo e il ghiaccio il rischio per l’incolumità delle persone diventa davvero altissimo. Non si può più andare avanti così. Sono mesi che lo diciamo e puntualmente veniamo trattati come degli alieni che pongono problemi che non esistono. Ieri, a Villa San Sebastiano più di qualcuno ha rischiato seriamente”.

“I cittadini pagano la TASI, la tassa sui servizi indivisibili che serve a coprire i costi anche dell’illuminazione pubblica”, conclude il consigliere, “l’illuminazione pubblica, dunque, è un servizio minimo ed essenziale. Questa amministrazione non è neppure in grado di garantire i servizi minimi ed essenziali a tutti i cittadini.”