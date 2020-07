Fratelli d’Italia: l’avezzanese Massimo Verrecchia responsabile elettorale del partito in Abruzzo

Avezzano. Mercoledì scorso, nel corso dell’esecutivo regionale di Fratelli d’Italia, presieduto dal coordinatore regionale, Etelwardo Sigismondi, con all’ordine del giorno le responsabilità dei dipartimenti regionali, l’avvocato avezzanese Massimo Verrecchia è stato nominato all’unanimità responsabile elettorale regionale del partito di Giorgia Meloni.

Verrecchia, ex parlamentare e già vice sindaco e consigliere comunale di Avezzano, attualmente è il capo segreteria del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Un riconoscimento prestigioso, un’investitura importante, che arriva in un momento delicato per gli equilibri del centrodestra nella nostra regione. Il centrodestra è spaccato praticamente ovunque e anche Fratelli d’Italia ha i suoi problemi da affrontare.

Oltre alla crisi al Comune dell’Aquila dove il sindaco Pierluigi Biondi (anche coordinatore provinciale di Fdi) ha ritirato le deleghe agli assessori in forza Lega, c’è da affrontare quella su Avezzano dove, come già scritto da Marsicalive, il partito si trova tra due fuochi: tra la candidatura di Tiziano Genovesi per la Lega e quella di Anna Maria Taccone per Forza Italia. I meloniani già si sono espressi a favore dell’imprenditore, ma gli azzurri sono sempre più convinti a correre da soli provocando un’inevitabile e inequivocabile spaccatura all’interno della coalizione.