Fratelli d’Italia: grande successo a Trasacco per la conferenza “L’agricoltura prepara il suo futuro”

Trasacco. Presenti due dei tre papabili candidati alla guida del centro destra nelle prossime elezioni regionali, il Senatore Marco Marsilio e il cardiochirurgo Massimiliano Foschi oltre a numerosi amministratori e imprenditori agricoli. Molto soddisfatto, si dichiara il coordinatore cittadino di Trasacco, Domenico Croce, che ha aperto i lavori.

È intervenuto il padrone di casa, il Dott. Mario Quaglieri, già sindaco di Trasacco e candidato di punta di Fratelli d’Italia nella Marsica per le prossime elezioni regionali. “La valorizzazione del patrimonio agricolo abruzzese deve essere assecondata attraverso scelte politiche che aumentino il valore aggiunto e creino reddito per gli agricoltori”, afferma Quaglieri. Puntuale ed esaustivo l’intervento di Fabrizi, esperto di problematiche agricole, ha tracciato le linee guida dell’agricoltura. “Pensiamo all’Abruzzo come un laboratorio che venga invidiato dall’Italia intera. Una regione dove si programma, si progetta e si realizza.” Per il Dottor Foschi competenza e preparazione sono i capisaldi imprescindibile per in azione di governo efficace e risulutiva.