Fratelli d’Italia elegge il coordinamento comunale di Avezzano, al via il tesseramento

Avezzano. “Si è tenuta ieri sera in modalità remoto l’assemblea degli iscritti di Fratelli d’Italia di Avezzano, alla presenza del commissario provinciale Pierluigi Biondi e del coordinatore Etel Sigismondi”.

Lo fa sapere in una nota Roberto Alfatti Appetiti che continua:

All’unanimità l’assemblea ha eletto il nuovo coordinamento comunale, che risulta così composto: Roberto Alfatti Appetiti, coordinatore comunale, Iride Cosimati, consigliere comunale, Maurizio Gentile, Massimo Verrecchia, Patrizia Sucapane, Rosa Pestilli, Ercole Del Negro, Nadia Faraone, Gianluca Ferrini, Mariano Santomaggio, Paolo Buttari e Valerio Castellani, componete di diritto quale rappresentante di Gioventù Nazionale.

Dopo le relazioni del coordinatore cittadino e della capogruppo in consiglio comunale – in cui è stata ribadita la posizione chiara rappresentata sin d’ora e per il futuro da Fratelli d’Italia, che è quella di opposizione costruttiva all’amministrazione Di Pangrazio – si è discusso delle nuove iniziative da intraprendere: l’obiettivo principale rimane il contrasto alla pandemia per uscire più rapidamente possibile dall’emergenza che sta mettendo a dura prova gli avezzanesi e rilanciare l’economia cittadina. In linea con il programma elettorale di Fratelli d’Italia, il direttivo è già al lavoro per elaborare iniziative e proposte concrete. Al via la nuova campagna adesioni a Fratelli d’Italia, che si propone come inclusivo, plurale e propositivo”.