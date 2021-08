Francesco Dioletta racconta il nuovo percorso della Gelateria Duomo – Il Paradiso del Gelato

Passeggiare quest’anno in piazza Risorgimento ha riservato a tutti (o quasi tutti) i cittadini avezzanesi una inaspettata sorpresa. Non è passato inosservato il cambio di veste nonché di posizione di uno dei luoghi simbolo dell’estate marsicana: la “Gelateria Duomo” che oggi viene accompagnata dalla denominazione “Il Paradiso del Gelato”.

Parliamo di una vera e propria rivoluzione tanto nel nome quanto nello stile e nella collocazione del nuovo punto vendita, che da via Sergio Cataldi si è trasferito in via Camillo Corradini, destando la curiosità di molti clienti abituali e non.

La redazione di MarsicaLive e AbruzzoLive ha contattato il maestro gelatiere e titolare dei locali, Francesco Dioletta, per farsi raccontare qualcosa in più in merito alla nuova avventura intrapresa dalla nota attività, che da tanti anni ormai viene presa come punto di riferimento per l’acquisto di un gelato artigianale di qualità sia all’Aquila che ad Avezzano.

“Dopo più di 35 anni di consolidata attività sul mercato aquilano del gelato artigianale di qualità”, ha dichiarato Dioletta, “abbiamo sentito la necessità di rinnovare l’immagine della nostra azienda per rispecchiare meglio la nostra identità e la nostra mission. Come? Valorizzando in maniera nuova gli elementi che ci caratterizzano da sempre”.

“È così”, ha continuato, “che il concetto chiave di “Duomo”, luogo simbolo centrale della città, si è arricchito di un concetto aggiuntivo e dalle suggestioni oniriche: il Paradiso, luogo per eccellenza, dove la dolcezza accoglie la purezza e l’anima di tutte le cose proprio come il nostro gelato, rigorosamente artigianale, che trova nella sua semplicità e nella genuinità dei suoi ingredienti la propria ricchezza. Le linee rette che caratterizzano il nostro nuovo logo, i nostri locali e tutto il nostro brand, richiamano l’architettura della chiesa del Duomo dell’Aquila per raccontarvi le origini e le tradizioni della nostra terra mentre il dinamismo e la sinuosità delle curve rimandano invece alle nuvole del Paradiso e all’immagine soffice, delicata e cremosa del nostro gelato artigianale”.

Ad Avezzano il nuovo punto vendita si affaccia sulla centralissima piazza Risorgimento e dà la possibilità a tutti di gustare il proprio gelato seduti su una panchina o sulla fontana in totale relax.

L’unica a non cambiare è stata la qualità del gelato: da sempre la filosofia alla base dell’azienda si contraddistingue per la messa in risalto di aspetti quali la selezione di materie prime d’eccellenza, ingredienti genuini, passione e voglia di sperimentare e migliorarsi ogni giorno di più.

La Gelateria Duomo – Il Paradiso del Gelato ha inoltre investito nella riprogettazione di tutti i packaging (vaschette, coppette, buste) per renderli compostabili al 100% e diminuire il più possibile l’impatto ambientale. In seguito alla loro degradazione – che avviene solo in 3 mesi – si trasformano in “compost”: una sostanza simile al terriccio che viene generalmente utilizzata per la concimazione in agricoltura o per il rinvaso di fiori e piante. La sua ricchezza di elementi organici, infatti, migliora la struttura del suolo e la disponibilità di elementi nutritivi.

Un atto di coraggio quello che ha dimostrato il maestro gelatiere Francesco Dioletta che ha scelto di puntare ancora sulla piazza marsicana per lanciare un messaggio di ripartenza e speranza a tutti dopo un periodo di grandi difficoltà.

E’ proprio il caso di dire: un nuovo angolo di paradiso goloso vi ha aperto le sue porte in piazza Risorgimento. Cosa aspettate?

