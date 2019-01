Frana un tratto di provinciale nei pressi del casello autostradale di Tagliacozzo, modifiche alla viabilità

Sante Marie. Frana un tratto di provinciale, modifiche alla viabilità e senso unico alternato. Nei giorni scorsi un tratto della strada che collega il casello autostradale di Tagliacozzo alla Tiburtina è franato creando disagi a chi transita.

La carreggiata è stata in parte transennata per evitare rischi agli automobilisti. Sulla via, di competenza della Provincia dell’Aquila, è stato istituito il senso unico alternato con un semaforo che regola la viabilità. Contestualmente è già stato aperto il cantiere per mettere in sicurezza la strada eliminando un tratto di guard rail.

La problematica verrà risolta nei prossimi giorni per evitare disagi alle centinaia di automobilisti che percorrono quella strada vista la presenza a poche centinaia di metri del casello autostradale