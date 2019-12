Frana di Pescocanale, Bussi e Di Felice: grazie alla Provincia partiranno i lavori, il Comune è latitante

Capistrello. Partono i lavori per la messa in sicurezza della frana per Pescocanale e i consiglieri comunali Dina Bussi e Chiara Di Felice attaccano il Comune: sono latitanti. “Abbiamo appreso dal consigliere provinciale delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, e diamo comunicazione ai nostri concittadini, che la Provincia inizierà a breve i lavori sulla strada statale Simbruina per Pescocanale”, hanno commentato Bussi e Di Felice, “interessata da una frana che da qualche anno rischiava di isolare la nostra frazione. Più di un anno fa la minoranza aveva chiesto all’amministratore comunale di anticipare con fondi propri per motivi di urgenza i lavori.

Se fosse stata accolta quella proposta si sarebbero evitati altri 12 mesi di disagi ai residenti di Pescocanale che pagano le tasse come tutti e non dovevano essere trattati da cittadini di serie b. Il sindaco Ciciotti rifiutò la proposta lasciando i pescocanalesi per un altro anno in balia della frana sull’unica strada di accesso al paese. Finalmente la Provincia pone fine a questa situazione, sulla quale c’è stata una intollerabile latitanza dell’amministrazione comunale”.