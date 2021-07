Fragranze accattivanti, solari sicuri e creme innovative: le nuove offerte della Farmacia De Bernardinis

Prodotti detergenti per capelli e corpo, con fragranze nuove e accattivanti. Una nuova e innovativa crema per il viso ma anche integratori e solari.

Sono davvero tante le promozioni attive ogni giorno alla Farmacia De Bernardinis di Avezzano, in via Garibaldi, pensate su misura per assicurare ai clienti un’estate protetta, sicura e allo stesso tempo, di tendenza.



Doccia shampoo profumati per uomo e donna

Cura dei capelli e della pelle senza rinunciare alle profumazioni più attuali e accattivanti.

Sono le nuove e creative linee Iap Pharma, profumi dermatologicamente testati venduti in farmacia, realizzate a partire dalle migliori materie prime, attraverso sistemi di produzione molto avanzati, che restituiscono profumazioni ricercate, che seguono le ultime tendenze moda.

Sconto sugli integratori Supradyn

Con l’arrivo di temperature elevate che poi improvvisamente si abbassano, è facile avvertire un senso di spossatezza e debolezza.

Supradyn Ricarica è un integratore alimentare di 13 vitamine e 9 minerali tra cui Vitamina B1, B2, B5 e niacina ad alto dosaggio, in quantità pari al 300% del valore nutritivo di riferimento.

Supradyn Ricarica è l’ideale per aiutare il tuo corpo a ritrovare la sua energia.

Olio e gel detergente Rilastil a 16,90 euro

L’olio e il gel detergenti Rilastil Xerolact detergono la pelle del viso e del corpo rendendola più morbida e lucida già dopo la prima applicazione.

Comodo nell’erogazione, può essere utilizzato da lattanti, bambini e adulti. È consigliato per le pelli più sensibili, anche con tendenza atopica.



Solari in promozione, sconti dal 20 fino al 50%

Lo staff della Farmacia De Bernardinis è pronto a guidarvi nella scelta delle diverse linee di solari. Approfittate degli sconti che variano a seconda delle promozioni lanciate dalle case produttrici.

È importante proteggere la pelle dai raggi solari non soltanto durante l’esposizione al mare o in montagna ma anche quotidianamente, con creme specifiche doposole e con prodotti specifici per la cura dei capelli.

Perfidia, l’innovativa crema viso all’acido ialuronico con pesi molecolari diversificati

È arrivata in Farmacia la nuova linea Perfidia, pensata per una donna esigente, attenta, informata, che ama andare a fondo nelle cose e che non si accontenta.

La linea Perfidia nasce dalla Fidia Farmaceutici, realtà made in Italy che però coltiva una vocazione internazionale, che continua a investire ogni giorno in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Nel 1963 Fidia ha lanciato il primo prodotto a base di acido ialuronico e a oggi l’azienda vanta oltre 1.100 brevetti. Scopri il nuovo distributore automatico



