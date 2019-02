Fototrappole contro gli zozzoni a Civitella Roveto, verranno spostate da un luogo all’altro per bloccare chi inquina

Civitella Roveto. Arrivano le fototrappole a Civitella Roveto contro gli zozzoni. L’amministrazione comunale di Civitella ha installato sofisticate fototrappole mobili che verranno posizionate di volta in volta in vari luoghi random. L’intento è quello di contrastare con fermezza fenomeni di inciviltà posti in essere da cittadini che, non volendo aderire alla raccolta differenziata o non volendo utilizzare il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti, si spostano da casa per disfarsi dei propri rifiuti abbandonandoli indiscriminatamente: a volte si tratta anche di cittadini provenienti da altri paesi.



Le fototrappole, totalmente gestibili da remoto (controllabili a distanza), inviano video e foto direttamente sugli smartphone e pc, con visione eccellente soprattutto di notte. “Volevamo mantenere riservata l’installazione, ma abbiamo preferito preavvertire gli zozzoni e le persone malinformate sulla politica repressiva amministrativa”, ha commentato il vice sindaco Pierluigi Oddi, “tempi duri insomma per chi proprio non riesce a non buttare immondizia qua e là deturpando ambiente e natura circostante, perché dopo il preavviso arriveranno le giuste sanzioni ad opera della Polizia municipale, che potrà accertare l’identità dei trasgressori e avviare verifiche necessarie ad appurare infrazioni amministrative e penali.



La giusta risposta che l’amministrazione ha attuato e che ha già permesso di risolvere con celerità alcune situazioni.

L‘obiettivo finale è quello di prevenire azioni indisturbate di abbandono di rifiuti domestici ed ingombranti da parte dei cittadini, ma anche rifiuti abbandonati dalle attività’ industriali, commerciali e artigianali”.