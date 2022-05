Forzano la cassetta dell’offertorio e rubano tutto il denaro: furto alla parrocchia di San Giovanni a Celano

Celano. Furto alla parrocchia di San Giovanni a Celano: i malviventi hanno approfittato dell’assenza dei fedeli, si sono introdotti all’interno della chiesa e hanno rubato tutte le offerte che erano state lasciate.

L’episodio è accaduto presumibilmente nella giornata di ieri, 25 maggio.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato don Ilvio Giandomenico che ha denunciato il furto ai carabinieri.

I ladri si sono avvicinati all’altare e hanno rubato tutto quanto contenuto nella cassetta dell’offertorio, forzandola, probabilmente con un piede di porco o comunque con qualche attrezzo. Non si sa ancora a quanto ammonta “il bottino”.

Per tanti mesi la chiesa, che si trova in pieno centro a Celano, è rimasta chiusa negli orari non coperti dalle celebrazioni per via dell’emergenza covid. Proprio quando tutto sembra pian piano tornare alla normalità, ecco un furto che risulta ancora più odioso, quando arreca danno alla comunità dei fedeli, alla chiesa, al sacerdore che la cura.