Forza l’entrata del locale con un piccone ma il proprietario riesce a farlo arrestare dai carabinieri

Celano. Nel corso della nottata i carabinieri della stazione di Celano hanno arrestato un 53enne colto nel tentativo di portare a termine un furto ai danni di un noto ristorante alle porte della città.

In piena notte si è attivato l’allarme telefonico antintrusione dell’esercizio commerciale e il titolare ha subito avvisato i carabinieri. I militari dell’Arma, al comando del luogotenente Pietro Finanza, sono intervenuti immediatamente, perchè già impegnati in un servizio specifico, insieme allo stesso proprietario del locale e sono così riusciti a bloccare il 53enne che aveva tentato il colpo usando un piccone.

Si tratta di Cesare Lastella, del posto. L’uomo ha tentato anche di fuggire nelle campagne circostanti.

Da un accurato sopralluogo, la pattuglia intervenuta ha rilevato l’effrazione di uno degli infissi del retro del locale e l’abbandono a terra di un piccone utilizzato per la scassinatura.

Tempestiva è stata l’azione dei carabinieri, grazie anche all’azione del proprietario del locale che è riuscito a mantenere un continuo contatto telefonico con la centrale operativa. Dai controlli è emerso che nulla è stato preso. L’uomo fermato, già noto alle forze dell’ordine e con piccoli pregiudizi penali, tenuto conto dell’accertata flagranza, è stato arrestato dai carabinieri per il reato di tentato furto ai danni dell’attività commerciale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il pm di turno, Ugo Timpano della Procura della Repubblica di Avezzano, ha disposto nell’immediatezza la detenzione domiciliare in attesa della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto che disporrà il giudice per le indagini preliminari nei prossimi giorni.

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli episodi di furto che si sono registrati in città e che hanno destato anche preoccupazione tra la comunità. Proprio per questo motivo la compagnia dei carabinieri di Avezzano ha predisposto dei controlli specifici non solo su Celano ma in tutta la Marsica, mirati proprio al contrasto del fenomeno.