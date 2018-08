Forza Italia replica a Verrecchia: parole contro amministrazione De Angelis dettate da frustrazione

Avezzano. “L’ex consigliere Massimo Verrecchia sembra improvvisamente diventato il principale oppositore dell’amministrazione De Angelis, a cui manca solo che addebiti i temporali estivi di questi giorni e l’esito giudiziale della vicenda anatra zoppa, che lo ha estromesso dal consiglio comunale”. Così Sonia Sorgi, vice coordinatrice comunale di Forza Italia Avezzano, che risponde all’ex amministratore della cittadine avezzanese, “Verrecchia rivendica a sé la percentuale dei voti raccolti dalla “sua” lista alle amministrative dello scorso anno, ma trascura di ricordare che i due consiglieri eletti nella stessa lista, da soli, ne hanno determinato in larga parte il buon risultato e fanno parte integrante e qualificante della maggioranza che governa questa città”. “Su questo aspetto”, continua, “e sul suo progressivo auto isolamento anche da quello che dovrebbe essere il suo gruppo di riferimento, dovrebbe interrogarsi con lo stesso spirito critico. Intendiamoci, possiamo umanamente comprendere la frustrazione di chi, in pochi giorni e dopo una vita in politica, si è ritrovato fuori dal consiglio e dal parlamento, in cui è rimasto solo poche settimane.Non è assumendo posizioni evidentemente strumentali, tuttavia, che dimostrerà alla città un rinnovato, sincero e soprattutto concreto interesse ai tanti problemi che l’affliggono e che l’amministrazione comunale sta cercando di risolvere. L’auspicio è che Verrecchia ritrovi la serenità e l’equilibrio necessari per fornire all’amministrazione spunti di riflessione che non siano dettati dal risentimento e non si limitino alla mera denigrazione dell’altrui lavoro. C’è una frase che Berlusconi cita spesso e che Verrecchia, pur avendo militato a periodi alterni nel centrodestra di Berlusconi e in quello a trazione sinistra di Alfano, dovrebbe ricordare: l’amore vince sempre sull’invidia e sull’odio”.

