Forza Italia giovani, il coordinatore avezzanese Simonelli sul palco di Everest018: ritrovare entusiasmo e coraggio

Avezzano. Nei giorni 7 8 e 9 settembre, si è tenuto, presso Giovinazzo (Ba), Everest018, evento dedicato ai Gruppi Giovanili di Forza Italia, organizzato con cadenza annuale dall’onorevole Maurizio Gasparri. Presenti, in occasione del meeting, le più alte cariche del partito, tra cui il presidente del parlamento europeo, nonché vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, gli onorevoli Brunetta, Gelmini, Bernini, Pagano, Calabria, Tripodi, l’eurodeputato Martusciello ed altri alti dirigenti. Nell’ultima giornata della convention è intervenuto il coordinatore giovanile della città di Avezzano, Nello Simonelli, che ha tenuto a rivendicare, sul palco assieme all’onorevole Gasparri, l’importanza del movimento giovanile ai fini del ricambio generazionale interno al partito.

“Noi giovani abbiamo una grande forza, attrattiva nei confronti della politica: la giovinezza, che porta con sè la voglia di fare, di creare per noi stessi e per gli altri, di costruire il futuro nostro e della nostra società. È una sacra fiamma da tenere accesa finché non saremo noi a dover passare il testimone ad altri giovani in futuro. Dobbiamo, per questo, diffidare di chi promette aiuti interessati, spintarelle, raccomandazioni sottese ad un do ut des, poiché oggi è di moda riempirsi la bocca con il termine “giovani”, salvo poi rilegare questi, esaurita la campagna elettorale, al mero compito di galoppino, affissore di manifesti, factotum del politico di riferimento”.

“Abbiamo l’occasione di imparare dai nostri mentori: scegliamoli con cura, facciamo sì che la collaborazione tra di noi sia proficua per entrambi, non facciamoci attrarre da “promesse di carriera” che il più delle volte si rivelano infondate.

Conquistiamo ciò che sogniamo, rivendichiamo le nostre istanze, non dobbiamo aver paura di dire ciò che pensiamo, agiamo con preparazione, determinazione, fiducia nel futuro: solamente così facendo potrà essere realmente nostro”.

Presenti all’evento, come delegazione di Forza Italia Giovani Avezzano, oltre al Coordinatore cittadino, Davide Croce e Giorgia Agostini (Vicecoordinatori), Mattia Di Cesare e Stefano Simoncelli.