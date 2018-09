Forza Italia giovani fa il punto della situazione con l’assessore Presutti: documenteremo lo stato dei lavori

Avezzano. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il gruppo di Forza Italia Giovani Avezzano e l’Assessore comunale Crescenzo Presutti, titolare delle deleghe alle politiche ambientali, parco del Salviano, depuratore, discariche, impianti di compostaggio e raccolta differenziata.

Con l’assessore sono stati trattati alcuni degli argomenti più “caldi” dell’estate avezzanese, quali la pista ciclabile – analizzata da un punto di vista di deterrenza da inquinamento acustico, visivo, ambientale e di democrazia degli spazi; i lavori in piazza Torlonia, con particolare attenzione agli interventi di potatura a salvaguardia degli alberi in seguito anche a perizie di noti agronomi; una convenzione stipulata tra comune e guardie ecozoofile, sempre in riferimento al presidio di piazza Torlonia; la gestione dei depuratori d’acqua, attualmente “contra legem” in quanto non vi è unicità di gestione – essendo questa ripartita tra CAM e ARAP; la campagna di prevenzione contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sul pubblico suolo; lo smaltimento dei rifiuti e le “case dell’acqua” da introdurre per ridurre il consumo delle bottiglie di plastica.

“Nei prossimi giorni il nostro gruppo si recherà in piazza Torlonia per documentare con foto e video lo stato dei lavori. È stata – dice il ccoordinatore giovanile cittadino, Nello Simonelli – una nostra precisa richiesta all’assessore, che l’ha prontamente accolta e per questo lo ringraziamo ancora della disponibilità accordataci”.