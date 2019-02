Forza Italia Giovani dalla Marsica contro Grillo: noi abruzzesi siamo forti e gentili, non comici falliti

Avezzano. La frase di ieri sera del guru del Movimento 5 Stelle e comico genovese Beppe Grillo non è piaciuta per niente agli abruzzesi. Nel giro di poche ore, infatti, la richiesta di Grillo di voler indietro i “700 mila euro donati alla Regione Abruzzo, con tanto di ambulanze e turbina spazzaneve” ha creato notevole scompiglio, soprattutto sul web.

In tanti hanno risposto al leader del M5S, da Giorgia Meloni ad altri politici italiani. Il gruppo di Forza Italia Giovani di Avezzano ha voluto però rispondere in maniera un po’ insolita: creare un evento social, con l’intento di trovare più persone possibili, per restituire i 700mila euro abruzzesi alle tasche di Beppe Grillo.

“Troviamo 700mila euro per restituire 1 euro a testa a Grillo”, questo il titolo dell’iniziativa voluta dai ragazzi di Forza Italia. “Dopo l’esternazione del pagliaccio di Grillo”, si legge nella descrizione, “abbiamo deciso di tendere una mano a questo poveraccio. Chi si unisce a noi? Noi abruzzesi abbiamo una dignità. Non la svendiamo per 700.000 €, non la svendiamo per voti di scambio. Siamo forti e gentili, non comici falliti”.

Non è la prima raccolta fondi esistente, anche altre persone della società civile si stanno organizzando in questo senso.