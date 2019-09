Forza Italia Giovani, Berlusconi nomina Simonelli coordinatore provinciale: sono a disposizione, facciamo quadrato tra le forze politiche per aiutare la nostra terra

Roma – Avezzano. Con un documento firmato di suo pugno, il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, di concerto con il Coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani nonchè Presidente del Municipio VII di Milano Marco Bestetti, ha nominato nei giorni scorsi il dott. Nello Simonelli, di Avezzano, Coordinatore Provinciale.

“Non posso che esprimere gratitudine per questa nomina a Coordinatore della Provincia di L’Aquila – afferma Simonelli – nei confronti del Coordinatore regionale Alessandro D’Alonzo, del Coordinatore nazionale Marco Bestetti e del Presidente Silvio Berlusconi che, dopo aver avuto l’occasione di conoscerci meglio nelle varie occasioni ed investendomi personalmente della sua fiducia con la sottoscrizione di questo documento, ripaga non solo me ma tutta la nostra squadra del lavoro fatto nei mesi scorsi”.

“Un grande ringraziamento va anche a chi, alla luce delle mille difficoltà, ha preferito fare un passo indietro: grazie ugualmente perché abbiamo condiviso bellissime esperienze, le porte sono sempre aperte e l’inclusività è ciò che da forza ai progetti”.

“Sappiano, tutti i militanti, tutti i giovani e anche tutti gli amministratori della provincia, che potranno sempre trovare un valido appoggio. Sono a disposizione piena – conclude – nell’interesse della nostra terra. Perchè è solo facendo quadrato, al di fuori degli schemi divisivi della politica, che potremo portare risultati per la nostra gente e non solamente far sistemare qualche pantagruelico culo sulla poltrona”.