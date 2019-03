Forza Italia Giovani avvia scuola di formazione nazionale. Simonelli: progetto ambizioso ma sono fiducioso

Avezzano. Quest’oggi, Forza Italia Giovani ha reso noto l’avvio della sua prima scuola di formazione nazionale. Le iniziative, però, non vogliono fermarsi unicamente alle realtà più grandi in quanto, in un’ottica di formazione politica corretta, è necessario avviare la rinascita anche dai paesi più piccoli dell’entroterra, dal coinvolgimento dei ragazzi.

“È mia ferma intenzione” afferma Nello Simonelli, coordinatore avezzanese di Forza Italia Giovani “organizzare eventi di formazione politica in tutta la nostra Marsica, per dare l’occasione a tutti i ragazzi che, vuoi per mancanza di opportunità, vuoi per altre necessità, vuoi perché hanno sempre visto la politica come distante, intendono avvicinarsi a essa in modo costruttivo e approfondendo le dinamiche storiche, giuridiche, amministrative ed economiche del nostro vivere in società. Ognuno dovrà avere la possibilità di formarsi, starà poi a lui emergere. Per quanto possibile, cercherò di coinvolgere anche realtà nazionali importanti come ‘Giovani a Destra’, della quale faccio parte ormai da tempo, e gli amici di ‘Nazione Futura’, potendo contare inoltre sull’apporto e supporto dell’onorevole Alessandro Cattaneo, il nostro responsabile alla formazione. È un progetto ambizioso, ma con il supporto dei sindaci della Marsica, che provvederò a contattare quanto prima, confido sia realizzabile: è il primo passo per riportare un reale senso di partecipazione politica nella nostra terra”.