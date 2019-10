Forti emozioni sul divano della Balivo, la vita sofferta di Gaia e il suo ringraziamento a nonna Marina

Dolore, gioia e gratitudine. Un mix di emozioni che si trattiene a fatica quello che ieri pomeriggio è andato in onda su Rai1, nella trasmissione di Caterina Balivo “Vieni da Me”. Protagonista della puntata, la giovane marsicana, Gaia Venditti che ha invitato la propria nonna Marina per dirle un grazie.

Non è un grazie qualunque, ma un grazie di amore e di riconoscenza per gli insegnamenti e i valori che la nonna è riuscita a trasmettere. Sul divano rosso della Balivo, si è seduta Gaia, 23 anni, orfana di mamma Angela, scomparsa tristemente a causa di una malattia, quando la piccola aveva solo 15 anni. La nonna Marina le è stata subito accanto e con lei, Gaia si è fatta forza per affrontare la convivenza di un vuoto incolmabile e un dolore lacerante.

In onda, la giovane è riuscita a stento a trattenere le lacrime, ma tenendo stretta la mano della nonna, le ha espresso i suoi sentimenti. Sullo sfondo della foto della mamma, le ha letto quindi una lettera:

“Grazie per avermi fatto da mamma, da nonna, da amica e anche da nemica a volte, perché anche tu me ne hai fatte passare tante”, dice commossa Gaia, “grazie per quello che hai fatto per la nostra famiglia, per me, per mamma, per tutti noi. Come hai detto anche tu prima, a volte l’amore non si dimostra con le parole e con gli abbracci, ma facendo delle cose e non facendole pesare mai”, conclude, “nonostante sei stanca, nonostante anche tu abbia sofferto per la perdita di tua figlia, ci sei sempre stata. Noi ti vogliamo bene e te ne vorremo per sempre”.

“Anche se dopo questa mi manderai via di casa”, ha esclamato infine Gaia, forse anche per smorzare un po’ l’emozione davanti alla nonna commossa. Una nonna che tra la cucina, le comunicazioni di routine tramite biglietti e tutto il suo impegno è riuscita a trasmettere il suo amore di madre verso la piccola Gaia. Un amore fatto di quei valori, che sarebbero tanto necessari nella nostra società, quei valori che l’hanno aiutata ad affrontare con forza un dolore che disorienterebbe chiunque nella vita.