Formazione: finanziati 32 per corsi per lavoratori imprese del turismo e digitale

Pescara. Le aziende abruzzesi potranno contare su corsi di formazione riservati al personale nel settore del turismo e del digitale. I corsi verranno finanziati dalla Regione Abruzzo. In questo senso, gli uffici regionali del dipartimento della Formazione hanno pubblicato l’elenco degli organismi di formazione, ai quali le imprese possono rivolgersi, chiamati ad organizzare corsi nei due settori indicati. “E’ la chiusura dell’intervento di formazione continua lanciato qualche mese fa e che ora trova realizzazione con la scelta dei progetti formativi approvati – spiega l’assessore alla Formazione Pietro Quaresimale -. Dopo l’estate prenderanno il via 32 progetti formativi ai quali le aziende abruzzesi possono far partecipare il proprio personale”. L’avviso pubblico di formazione continua, finanziato per 1,5 milioni di euro, prevede corsi di aggiornamento in campo turistico per le aziende operanti nel settore del turismo e in campo digitale per tutte le altre aziende.

L’individuazione dei settori turismo e digitale “non è stata casuale – ha aggiunto Quaresimale – ma frutto di un lavoro di confronto sul territorio dal quale abbiamo raccolto i bisogni delle imprese. Solo in questo modo, con un personale riqualificato, le imprese abruzzesi hanno gli strumenti necessari per essere competitivi sul mercato in un periodo di ripresa dell’economia. E la Regione – aggiunge Quaresimale – mettendo a disposizione fondi per la formazione continua ha voluto confermare quel sentimento di attenzione verso il mondo produttivo e del lavoro”. Dei 32 progetti approvati, presentati da 18 organismi di formazione, 17 sono destinati alla settore digitale e dunque a tutte le aziende, 15 destinati alla linea Turismo per le aziende del settore turismo.