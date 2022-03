Formazione e Sinodo: secondo appuntamento con il vescovo Massaro e la biblista Virgili

Avezzano. L’Ufficio catechistico diocesano propone un nuovo incontro di formazione in preparazione alle tematiche del Sinodo a partire dall’ascolto e dallo studio delle Scritture. L’incontro, che si svolgerà come il precedente alla presenza del vescovo Giovanni Massaro, si terrà domani dalle 15 in poi, nella parrocchia dello Spirito Santo di Avezzano.

Sarà a cura della professoressa Rosanna Virgili, biblista, e avranno rispettivamente come tema: «Gesù, la folla, gli apostoli» e «La conversione di Pietro e Cornelio». L’appuntamento è alle 15 per l’accoglienza e l’introduzione del vescovo, a seguire la recita dell’ora nona e alle 15.30 la lectio divina della Virgili. Alle 16.30 la conclusione e i saluti. L’invito a partecipare è rivolto a tutti, in special modo a catechisti, educatori, operatori pastorali.