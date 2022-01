Formazione, comunicazione e orientamento: “Diritto di tutti: la dignità”, la settimana di eventi del Liceo Croce

Avezzano. Seconda giornata della XI edizione della “Settimana del Liceo Benedetto Croce” di Avezzano, giornata dedicata agli studenti del Liceo Linguistico.

Dopo il benvenuto dato dal Dirigente Scolastico, Prof. Attilio D’Onofrio, il presentatore-giornalista, professore Luca Di Nicola, ha dato inizio agli interventi presentando per primo il dottore Andrew Laird responsabile regionale della English School of L’Aquila e preparatore delle certificazioni Cambridge.

Infatti, come è ben noto l’unico Liceo Linguistico autorizzato dal MIUR è il Liceo “Benedetto Croce” di Avezzano e le competenze raggiunte dagli allievi che lo frequentano vanno ben oltre le conoscenze scolastiche. I nostri allievi hanno ricevuto per la maggior parte le certificazioni in lingua Inglese B2 – C1 riconosciuta a livello internazionale.

Il secondo ospite è stata Daniela Cerasani, volontaria di INTERCULTURA e responsabile ospitalità del centro locale di Avezzano.

Daniela è figlia d’arte, come si suol dire. Figlia della prof.ssa Vittoria Perrotta che da anni svolge il proprio lavoro da docente presso l’IMI di Istanbul e l’anno scorso, proprio durante la giornata dedicata al Liceo Linguistico, ci ha permesso di conoscere docenti e studenti sparsi in tutto il mondo.

Daniela ha ben spiegato che l’organizzazione di Intercultura promuove scambi giovanili scolastici ed esperienze all’estero per studenti delle scuole superiori di I e II grado. Ha saputo comunicare con gli studenti proponendo anche giochi su costumi di diversi Stati europei e non.

Il terzo ospite della mattinata, un ospite veramente di eccezione, il Prof. Francesco Di Orio, medico chirurgo, già rettore dell’Università dell’Aquila, presidente Associazione ONLUS “Veronica Gaia Di Orio”.

Il prof. Di Orio collabora anche con la nostra scuola aiutando il più possibile chiunque in questo periodo si sente debole e indifeso a causa del Sars Cov2. Sempre riservato, pronto ed accorto ai giovani, soprattutto, è il nostro braccio forte e il nostro collaboratore.

Come Associazione Veronica Gaia Di Orio ha dato un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà in questo lungo periodo pandemico entrando a far parte della rete solidale creata dal Comune di Avezzano.

Oggi la relazione ha riguardato la sua passione: la Medicina ed ha affascinato tutti, docenti e studenti, con “Le responsabilità della Medicina e dei medici di fronte alla società civile”.

Gli studenti hanno ascoltato silenziosamente e hanno partecipato attivamente.

Anche oggi l’evento è stato allietato dai canti di Michela Cerasani, Mihaela Topoleanu e Arianna Cerasani accompagnate da Riccardo Giovannone alla tastiera e dal balletto delle studentesse Lara Neri e Chiara Di Nicola.

Domani la giornata sarà dedicata alla visione dei laboratori a tema preparati dagli alunni.

Purtroppo, nelle precedenti edizioni quella di domani sarebbe stata una giornata di PEER EDUCATION con alunni delle Scuole Superiori di I grado e delle Scuole Primarie della Marsica. Con l’avvento della pandemia ci siamo limitati, come l’anno scorso, a pubblicare i lavori, realizzati in maniera egregia, sul Blog del sito della nostra scuola.

Chiunque voglia visitarli può collegarsi al seguente indirizzo: https://www.liceocroceavezzano.edu.it

Sabato 22 gennaio 2022, saremo presso il Castello Orsini di Avezzano per partecipare alla manifestazione in cui sarà conferita la cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre e ospiteremo, in quella occasione, il Senatore Emanuele Fiano per non dimenticare quel triste periodo storico che ci riconduce ad Auschwitz.