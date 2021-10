FormAbruzzo spegne dieci candeline: open day con corsi di formazione più adatti a te

Avezzano. FormAbruzzo spegne dieci candeline e festeggia con un open day. L’ente di formazione della città è attivo da più di dieci anni sul territorio. Da sempre il suo obiettivo è stata l’organizzazione di progetti e corsi di formazione professionale che potessero contribuire al rilancio dell’economia dell’entroterra abruzzese. Un lungo percorso messo in piedi grazie al lavoro di professionisti che ha raggiunto numerosi obiettivi protagonisti della giornata di open day in agenda per il prossimo 22 ottobre. Nella sede della città saranno aperte le porte a tutti coloro che vorranno saperne di più su FormAbruzzo e che vorranno festeggiare insieme a tutto lo staff i traguardi raggiunti.

FormAbruzzo, ente accreditato con la Regione Abruzzo e con l’Università degli studi di Perugia, sede accreditata con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tramite Trasfoservice, vanta la certificazione di qualità ISO 9001.

Tra i soci dell’ente le maggiori aziende del territorio marsicano e abruzzese come: Inlingua Avezzano, Autoscuola Fucense, Afes – Consorzio alta formazione e sicurezza, Trasfoservice,, Cooperativa Evidence, Centro Disbrigo Pratiche di Raffaella Alviani, A.R.D.E.L. sez. Abruzzo e Molise.

Tra i soci fondatori spuntano le aziende Reiss Romoli, Gal Marsica, Sportello Europa Abruzzo, Consorzio Patto territoriale della Marsica, Coop artigiana di Garanzia Regione Abruzzo soc. coop., che continuano con successo ad operare sul territorio.

Tra questi Coop Artigiana di Garanzia Regione Abruzzo che, tra le altre attività, grazie alle erogazioni di credito, ha contribuito al mantenimento delle attività produttive del territorio, con particolare riferimento ai commercianti e agli artigiani.

Più di duemila tra studenti e professionisti hanno avuto modo di studiare e aggiornarsi attraverso i corsi di studio proposti nel corso degli anni con rilascio di certificazioni altamente qualificanti, riconosciute dalla Regione Abruzzo e spendibili su tutto il territorio nazionale, sia nel settore pubblico, come scuola, sanità e pubblica amministrazione, sia in quello privato.

Oltre ai soci ordinari l’ente, fondato dal presidente Angelo Pierleoni con i consiglieri Raffaella Alviani, Pasquale Palma, Guido Pisegna e Fabiola Romanelli, ha avuto modo di collaborare nel corso degli anni con aziende e professionisti di vari settori che hanno contribuito a mantenere altissimi gli standard di preparazione degli studenti e delle studentesse del centro.

Ogni giorno a FormAbruzzo lavorano specialisti dei diversi settori e della pubblica amministrazione nei vari corsi proposti dall’ente, accreditati con Regione Abruzzo. Tra quelli più richiesti ricordiamo il corso Oss, dedicato agli operatori sociosanitari, il corso per operatore amministrativo segretariale, utile ai fini del punteggio per personale amministrativo scolastico (ATA), il corso di assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili con cui è possibile entrare a lavorare, tra l’altro, nel mondo della scuola e il corso mediatore interculturale

Inoltre, grazie all’accreditamento con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, FormAbruzzo e Trasfoservice, insieme ad autoscuola Fucense e Centro Disbrigo Pratiche di Raffaella Alviani, organizza corsi di qualificazione e professionalizzanti per autotrasportatori provenienti da tutta Italia.

FormAbruzzo, centro autorizzato EIPASS, dà anche la possibilità di sostenere esami per le certificazioni informatiche sia in sede che comodamente a casa propria. Offre supporto su aggiornamento periodico dei punteggi nelle graduatorie del personale della scuola, come docenti in Gps e personale Ata.

Vuoi trovare il corso di formazione adatto a te? Vuoi entrare nel mondo del lavoro? Sei in graduatoria per l’insegnamento e hai necessità di punteggio? Allora non perdere l’open day di FormAbruzzo: appuntamento venerdì 22 ottobre, a partire dalle 17.30, nella sede dell’ente in via Falcone 5 (Ex galleria Saila – corridoio giallo) ad Avezzano.

