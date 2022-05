Forest Bathing e Biodanza, un weekend immersi nel bosco di Collelongo per rigenerarsi in armonia: come iscriversi

Collelongo. Dal 21 al 22 maggio a Collelongo, in provincia dell’Aquila, si terrà un seminario formativo esperienziale di Forest Bathing e Biodanza organizzato da Ambecò, Centro Nazionale di formazione del Settore Nazionale di Forest Bathing del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

Durante il seminario sono previste camminate, attività teoriche e pratiche, esperienze sensoriali di immersione forestale, momenti di Biodanza e movimento in armonia con la natura ed i suoi elementi.

Il Forest Bathing è il termine internazionalmente riconosciuto per indicare una pratica volta al miglioramento del benessere attraverso attività piacevoli e rilassanti da svolgere in contatto con la natura dei boschi.

Da anni la ricerca scientifica sta dimostrando i diversi benefici di un’immersione in un ambiente naturale, che coinvolgono l’apparato respiratorio e cardiovascolare e vanno a potenziare il nostro sistema immunitario: regolazione della pressione sanguigna, riduzione dello stress, aumento della serotonina e quindi del tono dell’umore, solo per citarne alcuni.

Biodanza, la danza della vita, è una metodologia presente dagli anni settanta in tutto il mondo. Attraverso il movimento emozionato, seguendo la musica o i suoni della natura, da fare insieme agli altri, ci si riconnette alla bellezza che c’è dentro e fuori di noi.

La proposta, durante questo weekend nei boschi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è di integrare il Forest Bathing e la Biodanza per amplificare gli effetti piacevoli e di benessere, al fine di rigenerarsi in armonia.

È un evento esperienziale rivolto a tutti, non serve saper danzare, nè essere degli esperti camminatori. Per coloro che desiderano diventare istruttori di Forest Bathing e condurre gruppi di persone in foresta è un seminario valido per la formazione e la validazione delle Prove Operative Gruppi del diploma nazionale Csen.

Organizzato da Ambeco’, Centro di Educazione Ambientale e Organismo di Formazione riconosciuti dalla Regione Abruzzo con istruttori e formatori del Settore Nazionale Forest Bathing CSEN, educatori ambientali e operatori di Biodanza SRT e con la presenza di Andrea Mariotti Referente e Responsabile Settore Nazionale Forest Bathing Csen.

Per informazioni e prenotazioni: Ambecò 3382958546 [email protected]