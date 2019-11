Fontane con acqua non potabile a Capistrello. Il comune e l’Asl ne vietano l’uso a tempo indeterminato

Capistrello. Attraverso un’ordinanza è stato comunicato che nel comune di Capistrello, causa non conformità delle acqua di alcune fontane pubbliche confermate dalle analisi dell’Asl, non sarà possibile usufruire dell’utilizzo dell’acqua per il consumo umano per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, erogata dalle fontane pubbliche di seguito elencate: fontana pubblica piazza centrale, in zona Camerata; fontana pubblica di via Filettino, in zona camerata; fontana pubblica dell’incrocio di via Polveriera in zona Santa Barbara; fontana pubblica della piazza centrale di Corcumello.

L’ordinanza ha effetto immediato e fino a revoca che sarà disposta in seguito a successiva comunicazione della ASL di competenza. Data l’urgenza dell’intervento, appositi avvisi saranno inseriti nell’albo pretorio on line, sul sito istituzionale del comune di Capistrello e affissi anche sulle fontane.

Inoltre, l’Ufficio tecnico comunale e l’Ufficio di polizia locale attiveranno ogni azione utile, per quanto di competenza, al fine di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.