Fondi per la Simbruina, FdI: “Arrivano da Marsilio, ridicolo negare la verità”

Capistrello. È scontro sui fondi per la Simbruina. Dopo che il segretario del Pd di Capistrello, Alessandro Lusi, ha ringraziato l’onorevole Pezzopane e il senatore D’Alfonso per l’arrivo dei fondi, Benedetta Fasciani, referente Fratelli d’Italia per la Marsica, fa chiarezza e ricorda che a fare arrivare i fondi è stata la Regione con Marsilio in testa.

“Grazie alla richiesta della Giunta Marsilio il Cipess ha deliberato il finanziamento di 4 milioni per la Sp63 Simbruina”, scrive Fasciani, “arteria di collegamento tra Abruzzo e Lazio (Capistrello – Campo Staffi)

A Luglio scorso il Presidente Marsilio, insieme all’assessore al bilancio e alle aree interne Guido Quintino Liris e al vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Santangelo, durante la visita al Comune Di Capistrello alla presenza dell’attuale sindaco Francesco Ciciotti , hanno assunto l’impegno di richiedere formalmente il finanziamento. A fine ottobre è stata formulata la richiesta da parte del Presidente Marsilio. Il 15 febbraio 2022 delibera Cipess che finanzia la richiesta avanzata dall’attuale Giunta regionale. Ridicolo il tentativo di qualcuno di nascondere e negare la verità”.