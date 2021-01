Fondi per Avezzano e per valorizzazione del monte Salviano, Cosimati: gioco di squadra per la città

Avezzano. Il gioco di squadra porta risorse. È questo il senso dell’intervento del consigliere comunale Iride Cosimati, in quota Fratelli d’Italia, nel comunicare una serie di contributi stanziati dalla regione Abruzzo a beneficio della città di Avezzano.

“Con l’approvazione del bilancio regionale di previsione”, afferma la Cosimati, “sono stati destinati al comune di Avezzano 40 mila euro per la valorizzazione, il recupero e la messa in sicurezza del monte Salviano, versante Avezzano e Cese, luogo particolarmente frequentato da tanti cittadini. Anche grazie alla collaborazione tra l’assessore Liris e il nostro Comune, abbiamo ottenuto fondi per un importo di 20 mila euro, che il Comune di Avezzano potrà utilizzare per il rifacimento dei campi da tennis, la cui istruttoria è già in corso, oltre 10mila euro da destinare alle parrocchie e 15mila euro che saranno destinati all’area cani”.

“Ho chiesto interventi per la viabilità e sto collaborando per la predisposizione delle schede del Masterplan, per il rifacimento delle infrastrutture acquedottistiche e fognarie, ormai obsolete, che saranno presentate dal Comune alla Regione Abruzzo”, precisa, ritengo che vada rivista l’importante questione del Crua ed è fondamentale che il comune sia parte attiva. Formalizzerò pertanto la richiesta di revoca della decisione adottata dal Commissario prefettizio Passerotti e chiederò al presidente Marco Marsilio, all’assessore Guido Liris e al vicepresidente Emanuele Imprudente che ha la delega all’Agricoltura”, conclude Iride Cosimati, “di mettere in campo fondi e progetti per rilanciare un centro di ricerca che ha tutte le caratteristiche per essere una eccellenza regionale”.