Fondi in arrivo a Cerchio per la nuova palestra comunale, soddisfatti gli amministratori

Cerchio. Fondi in arrivo a Cerchio per la nuova palestra comunale. Questa mattina il Consigliere comunale delegato alla scuola Fabrizio Cimmino ha partecipato a una importante riunione operativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma per definire le modalità amministrative dirette all’erogazione del contributo di 200mila euro per la Palestra Comunale/lotto C del nuovo plesso scolastico sito in località Giardino.

Il Comune di Cerchio rende noto che entro quest’anno saranno attivate tutte le procedure e nel 2019 si darà il via ai lavori. L’intento, dunque, è quello di procedere “con concretezza, guardando al futuro con fiducia e rispettando il programma di governo”.