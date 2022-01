Fondi dalla Regione, a Carsoli il consigliere comunale D’Antonio ringrazia Angelosante

Carsoli. Il consigliere di minoranza al Comune di Carsoli, Domenico D’Antonio, interviene sullo stanziamento di fondi da parte della Regione a favore di numerose attività, anche nel territorio di Carsoli.

“In questi ultimi giorni sono stati pubblicati vari articoli sulle somme destinate al nostro territorio dal maxiemendamento approvato nella notte del 30 dicembre e scelti discrezionalmente (ripeto discrezionalmente) da consiglieri di maggioranza e opposizione.

Per dovere e rispetto della verità e della completezza di informazione si ricorda che, sono stati finanziati i seguenti importi:

• 25.000,00€ al Comune di Carsoli per “acquisto scuolabus”;

• 10.000,00€ al Comune di Carsoli per “Interventi volti al sostegno delle proloco”;

• 5.000,00€ alla CRI – Comitato di Carsoli – per “Contributo acquisto mezzo di soccorso”;

• 2.500,00€ all’Ass. Culturale Lumen per “Contributo attività associativa”;

• 2.500,00€ alla Proloco Tufo per “Contributo straordinario per spese di funzionamento attività ass.”;

• 2.500.00€ alla Proloco Pietrasecca per “ Contr. straordin. per spese di funzionamento attività ass.”.

Per quanto riguarda i 25.000,00€ il vice sindaco Lugini ha giustamente ringraziato l’assessore Guido Liris.

Per i 5.000,00€ il Presidente del Comitato Locale della Croce Rossa di Carsoli ha correttamente ringraziato il consigliere comunale Alessandro Marcangeli che “ha coinvolto il Consigliere Regionale Antonietta La Porta e il Vice Presidente Regionale Emanuele Imprudente”.

Per quanto riguarda i 2.500,00€ destinati direttamente alle Proloco di Tufo e di Pietrasecca, mi sento in dovere di ringraziare il consigliere regionale Simone Angelosante, al quale le due associazioni avevano rivolto la richiesta, per la continua attenzione che ha sempre dimostrato e che continua a confermare nei confronti del nostro territorio e delle diverse associazioni che vi operano”.