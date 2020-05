Fondi a imprese e negozi del territorio, le associazioni: grazie alle amministrazioni che ha sostenuto le attività

Avezzano. Un grazie al commissario prefettizio, Mauro Passerotti, e a tutte le amministrazioni comunali della Marsica che hanno sostenuto le attività del territorio. Hanno voluto commentare così Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Cidec, Fiva e Anva le iniziative portate avanti sul territorio marsicano per contrastare gli effetti del coronavirus che hanno messo in ginocchio decine e decine di attività.

“Avevamo apprezzato, da subito, l’iniziativa del commissario prefettizio, Mauro Passerotti, di avviare un confronto con le nostre organizzazioni ed elaborare insieme un piano condiviso con i portatori di interesse, mirato a dare una spinta alla ripartenza del tessuto commerciale e produttivo di Avezzano”, hanno spiegato, “abbiamo condiviso con il commissario, con il responsabile del Suap Massimo De Sanctis e con tutto lo staff dell’Amministrazione un Documento, elaborato di concerto con l’Ordine dei Commercialisti della Marsica, da porre a base della discussione per pianificare insieme le misure di sostegno alle imprese, in particolare quelle relative ai tributi di competenza del Comune e la cosiddetta “fase 2”.

Con l’istituzione del fondo destinato alle attività chiuse dopo i provvedimenti governativi, il Commissario è stato di parola ed anzi è andato anche oltre. Un’azione concreta per sostenere il sistema imprenditoriale della Città, un passo importante per dare sollievo alla carenza di liquidità delle nostre imprese. Condividiamo anche la scelta di parametrare il contributo ad una percentuale dei tributi pagati, per l’anno di imposta 2019.

Chiediamo al Commissario di valutare, soprattutto se ci dovesse essere un intervento di ristoro ai Comuni da parte dello Stato, la possibilità di un ulteriore sforzo verso quelle attività (Bar, Ristoranti, Parrucchieri e Estetiste, Ambulanti) che hanno chiuso per prime e forse riapriranno per ultime. Coprire anche il terzo mese di inattività sarebbe cosa sicuramente utile a queste aziende. Ci rendiamo perfettamente conto che, da solo il Comune non può risolvere tutti i problemi di liquidità delle imprese. Per questo insistiamo, a tutti i livelli, nel reiterare forte la richiesta, alla Regione ed al Governo, di interventi immediati e concreti, con soldi a fondo perduto, per coprire tutti i costi di questi mesi di inattività e consentire alle piccole imprese di poter ripartire.

Nel ringraziare di nuovo il Commissario per la vicinanza dimostrata, chiediamo di azzerare la burocrazia ed accorciare al massimo i tempi per la predisposizione degli atti necessari all’erogazione del contributo, in modo da far arrivare i benefici alle imprese nel minor tempo possibile. Cogliamo l’occasione per complimentarci con tutte le altre amministrazioni comunali della Marsica come Aielli, Trasacco, Sante Marie – ma potremmo dimenticare qualcuna – che hanno già, pur con bilanci più esigui di quello del Comune di Avezzano, approvato delibere per la concessioni di piccoli ma fondamentali aiuti economici a fondo perduto per le micro e piccole aziende del loro territorio”.