“Follie d’Ufficio”, spettacolo teatrale domani in piazza a Magliano de’ Marsi

Magliano de’ Marsi. “Follie d’Ufficio” è il titolo dello spettacolo teatrale che si terrà domani 23 luglio dalle 21:30 nella Piazza del Comune di Magliano de’ Marsi, nell’ambito del cartellone delle manifestazioni estive “EstArte Maglianese 2022” a cura dell’Amministrazione Comunale.

La Compagnia Teatrale “Teatranti tra Tanti” si esibirà in una commedia ambientata negli Uffici della Tel To Tell, azienda multinazionale di telecomunicazioni in cui è successo qualcosa di strano. I suoi responsabili di settore, sei persone completamente diverse l’uno dall’altra, si comportano in modo assurdo. Sembrano essere completamente nel pallone, e proprio a pochi minuti dall’inizio dei colloqui con il Direttore Generale che sceglierà tra loro il suo futuro Vice. Per capire cosa è successo dobbiamo aspettare l’appuntamento di domani, Piazza del Comune, ore 21:30, Magliano de’ Marsi.