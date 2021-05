Folle corsa nella notte, danneggia le auto parcheggiate: marocchino ubriaco rischia il linciaggio (video)

Avezzano. In evidente stato di alterazione, presumibilmente drogato e ubriaco, si è lanciato in una folla corsa per le vie della città, nell’area sud e alla fine si è schiantato contro l’arredo urbano di piazza Cavour. Non aveva né patente né assicurazione.

È successo ieri sera, poco prima delle 23, ad Avezzano.

Un 29enne di nazionalità marocchina si è messo alla guida di una Golf e prima si è schiantato contro due auto parcheggiate su via Garibaldi, poi su altre due che si trovavano su via XX Settembre. Il rumore dei danneggiamenti delle auto ha richiamato l’attenzione dei residenti che sono scesi in strada per cercare di capire cosa fosse successo.

Alla fine, tra le grida dei passanti che lo hanno visto correre anche contromano, la sua folle fuga è finita a Piazza Cavour, dove è finito contro gli arredi della piazza.

Il 29enne a quel punto è sceso dall’auto e ha continuato a correre a piedi. Gli agenti di polizia del commissariato di Avezzano lo hanno trovato a terra, in via Mazzarino, in uno stato confusionale. Aveva intorno diverse persone.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno preso in carico, portandolo al pronto soccorso. All’ospedale è stato sottoposto agli esami tossicologici per attestare le condizioni in cui si era messo alla guida. Presumibilmente era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di alcol. Il 29enne non aveva né la patente di guida né l’assicurazione all’auto.

In passato ha già avuto problemi con la giustizia. Il 29enne risiede a Trasacco.

Il video: