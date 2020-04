Folla di persone e file ad Avezzano per il ritiro delle pensioni, ecco la situazione a via Marconi

Avezzano. Lunghe file fuori l’ufficio postale di Avezzano per ritirare le pensioni nel pieno dell’emergenza coronavirus.

Folla di persone ad Avezzano: è questa la situazione di stamattina all’ufficio postale di via Marconi, davanti a cui tanti pensionati si sono appostati per il ritiro anticipato delle pensioni che, come disposto dall’Inps, iniziava proprio oggi. Una misura già adottata per le pensioni di aprile e che l’Istituto previdenziale ha deciso di anticipare di nuovo.

Le misure adottate dalle Poste sono quelle già decise il mese scorso: il ritiro è possibile dai Postamat, mentre per chi, deve andare negli uffici postali per il ritiro in contanti, è prevista una turnazione in ordine alfabetico.