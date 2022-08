Folklore, racconti antichi, musica e piatti deliziosi: torna a Casali d’Aschi la Sagra del Piliero

Gioia dei Marsi. Il 12 agosto 2022 alle 20 a Casali d’Aschi di Gioia dei Marsi, in provincia dell’Aquila, si terrà la “XXX edizione della SAGRA DEL PILIERO”.

Sarà una serata celebrativa per la preziosa erba aromatica, che cresce sulle sponde del lago di Aschi. Buona per qualsiasi tipo di condimento, chiaramente a seconda dei gusti, è ideale come condimento per la famosa panzanella oppure con la carne.

Durante l’evento non mancheranno musica, folklore, balli e racocnti di storie antiche. Il tutto unito alla tradizionale cucina aschietana con piatti autentici preparati esclusivamente con prodotti locali e accompagnati dal profumo e dalla squisitezza del pregiatissimo… Piliero.