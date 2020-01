Folklore nazionale, per l’Abruzzo premiati Francesco Romanelli e il coro Folk Rio di Roccavivi

Bergamo. Ieri sera, a Villa d’Almè, in provincia di Bergamo, la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, ha tenuto la Cerimonia di nomina dei Padri del Folklore, con la consegna dei riconoscimenti alle personalità benemerite delle FITP, persone che, per ogni regione italiana, nel 2019 si sono distinte per passione ed attività. Durante l’evento, patrocinano oltre che dalla Provincia di Bergamo e dalla Regione Lombardia, anche da organismi internazionali quali IOV World – International Organization of Folk Art, IGF – World Folklore Union, è stato premiato il Presidente del Coro di Roccavivi, Francesco Romanelli, scelto quale “Padre del Folklore” del 2019 per la Regione Abruzzo.

Francesco Romanelli fin da giovane ha mostrato passione per la musica e per i balli popolari, mettendo al primo posto l’amore l’interesse per le tradizioni, le usanze e le radici dei nostri padri.

Da subito Francesco Romanelli fu eletto Presidente del Coro e così ebbe inizio una lunga “militanza” nel Coro e, in generale, nel Folklore abruzzese; da allora Francesco rappresenta il punto di riferimento per generazioni di coristi che si susseguono nel Coro stesso, si può dire che da allora la storia di Francesco Romanelli è anche la storia del Coro Folk “Rio”.

All’interno del Coro Folk “Rio” Francesco non è solo un infaticabile Presidente ma è anche un raffinato artista: componente della sezione dei bassi, si esibisce da anni in balletti, parti da solista e sceneggiati.

Francesco Romanelli ed il Coro Folk “Rio” hanno raggiunto i 40 anni di attività, anni che sono stati un viaggio affascinante nella cultura e nella musica abruzzese e non solo: Francesco senza dubbio è stato l’artefice di tanta passione e di tanto impegno! Un esempio di dedizione completa e di amore per il proprio paese e per la splendida Valle Roveto, per i ragazzi e per tutti i componenti del Coro.

Tanti i successi conseguiti dal Coro in questi anni, in ambito Nazionale ed internazionale, con tournée in tutto il mondo. Adesso arriva per il suo Presidente “tutto fare” un riconoscimento meritatissimo, per il quale va fiero tutto tutta la Comunità della Valle Roveto.

A Francesco, storico ed infaticabile Presidente del Coro, ed a tutti i componenti dell’Associazione che, porta il nome di Roccavivi e del nostro Comune di San Vincenzo Valle Roveto in giro per il mondo, le congratulazioni vivissime e sentite da parte del Sindaco, Giulio Lancia, e di tutta l’Amministrazione Comunale.