Foibe, il ricordo al Pollione con il generale Vero Fazio

Avezzano. Il liceo scientifico Marco Vitruvio Pollione ha ricordato le vittime delle foibe titine. Il 10 febbraio, come istituito dalla legge del 30 marzo 2004, è il giorno del ricordo dell’eccidio che non può essere dimenticato.

A tal proposito la scuola, per iniziativa dei rappresentanti di istituto e consulta Riccardo Angeloni, Diego Di Cesare, Angelo Di Cosimo, Stella Tomasso, Chiara Ciciotti, Rina Marcanio, coordinati dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse e dai professori Arnaldo Mariani, Franca Chichiarelli, Roberta Placida e Domenica Sabatini, ha organizzato un’attività per sensibilizzare al ricordo con la straordinaria partecipazione del generale di divisione dell’Esercito Italiano, Vero Fazio, il quale nelle ultime ore di lezione ha esposto davanti alle rappresentanze dei quinti in presenza e al resto della scuola connessa in via telematica, tutto quanto di sua conoscenza riguardo agli inclementi massacri nei quali erano coinvolte persone colpevoli solo di essere Italiane.

“Per rendere davvero omaggio alle vittime”, ha detto il generale, “bisogna andare oltre ogni tendenziosità e polemica politica e bisogna conoscere, perché solo la conoscenza e la cultura possono renderci persone migliori”.

Il Vitruvio, ancora una volta, ha voluto esserci per combattere ogni forma di violenza, odio e discriminazione.