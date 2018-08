Fogna a cielo aperto ad Antrosano Indagine della Procura. Scoperto collettore degli anni ’60 rotto

Avezzano. Un collettore rotto degli anni ’60. E’ questo il problema che da mesi e mesi crea disagi ai residenti di Antrosano, frazione di Avezzano. A scoprirlo una squadra di agenti della polizia locale, coordinata dal capitano Adriano Fedele, insieme ai tecnici del Cam, che hanno accertato le cause di uno sversamento di liquami. Si tratta di una fogna a cielo aperto che negli anni ha causato disagi in tutto il quartiere, sporcando diversi terreni e soprattutto procurando odori nauseabondi.

A seguito di un esposto in Procura, presentato dai cittadini, la polizia locale di Avezzano è stata delegata per le indagini sul caso. Con la nomina dei tecnici del Cam ad ausiliari di polizia giudiziaria, avendo essi le competenze e le attrezzature necessarie per i rilievi e i lavori necessari, finalmente si è risaliti all’origine del problema che si trova nella rottura di un vecchio collettore fognario, risalente all’incirca agli anni ’60. Un accurato lavoro seguito attentamente dal sindaco Gabriele De Angelis, massima autorità sanitaria del territorio, realizzato in sinergia dal Cam e dalla polizia locale, che finalmente ha portato i suoi frutti.