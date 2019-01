“Flying over Fucino”, surfare con lo snowboard sulle acque dell’ex lago del Fucino

Ovindoli. E’ ormai risaputo che l’Abruzzo è uno dei pochi posti al mondo dove è possibile sciare con vista mare, ma adesso grazie a questo meraviglioso scatto, l’asticella ancora una volta è stata spostata oltre.

La foto ritrae Fabio Ventriglia, maestro di snowboard che lavora nella crew di Hobbit di Ovindoli, la celebre scuola di snowboard fondata da Max Di Ponzio, pioniere dello snowboard in Italia e nel mondo. Fabio, originario di Termoli ma con sangue marsicano grazie alla madre di Pescina, è laureato in scienze motorie e osteopata, ma soprattutto è un grande sportivo. Oltre ad essere maestro di snowboard ama volare in parapendio, andare in bici e nuotare, ma oggi grazie a questa meravigliosa foto di copertina in cui è stato immortalato, passerà alla storia per essere riuscito nell’impresa impossibile di surfare le antiche acque dell’ex lago del Fucino.

La foto, diventata subito virale sui social, lo ritrae mentre esegue uno spettacolare salto acrobatico. Mentre la sua figura si staglia contro l’affascinante cielo velato, sotto di lui la nebbia regala l’illusione che Fabio stia surfando proprio sulle onde dell’ex lago del Fucino. Una foto evocativa e simbolica, che ancora una volta ci fa sognare, fieri abitanti di una regione che non smetterà mai di stupirci.