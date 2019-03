Fiume Liri sotto osservazione, arrivano gli attivisti brasiliani Moises Borghes e Leticia Oliveira

Balsorano. Volontari, amministratori ed esperti a confronto per salvare il fiume Liri. Domenica a partire dalle 16.30, si terrà un incontro nella sala consiliare del Comune di Balsorano per discutere del futuro del corso d’acqua già in passato al centro di convegni e assemblee pubbliche. Il fiume Liri è uno dei corsi d’acqua più sfruttati per la produzione di energia idroelettrica, con numerosi sbarramenti. La qualità del fiume non rispetta gli obiettivi comunitari. Per questo è importante lottare per il risanamento del corso d’acqua. Interverranno Renato Di Nicola, Forum H2O Abruzzo, Moises Borghes e Leticia Oliveira, attivisti brasiliani del Movimento dos Atingidos por Barragens (Movimento dei colpiti dalle dighe)