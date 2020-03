Firmato il protocollo per l’eliminazione dei passaggi a livello, nella Marsica ne verranno cancellati 46

Avezzano. Firmato il protocollo per l’eliminazione dei passaggi a livello nella Marsica. Una battaglia iniziata con l’allora sindaco Mario Spallone, portata avanti poi dal presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, e giunta, si spera definitivamente, al capolinea nei giorni scorsi. Nei giorni scorsi, infatti, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato un documento con Rfi che porterà alla cancellazione definitiva di 141 passaggi a livello in tutto l’Abruzzo. In particolare ne saranno rimossi ben 46 sulla linea ferroviaria Roma – Pescara, di cui 25 si trovano nel tratto compreso tra Carsoli e Aielli.

Via anche i 22 sulla Roccasecca – Avezzano, i 17 sulla Sulmona – Carpinone e i 44 sulla Terni-Sulmona. “La diminuzione dei tempi di percorrenza passa anche attraverso l’eliminazione dei passaggi a livello”, ha commentato il presidente Marsilio, “un accordo che evidenzia l’attenzione che il governo regionale pone sull’intera rete ferroviaria”. Per ora non si conoscono tempi e modi di realizzazione degli interventi, si tratta sicuramente di un progetto ambizioso e atteso da decenni soprattutto per Avezzano attraversata da ben tre passaggi a livello in via Roma, a San Pelino e a Paterno.

Solo per la città, secondo la bozza presentata nel 2018 dall’ex sindaco Gabriele De Angelis, a Rete ferroviarie italiane serviranno ben 5 milioni di euro per togliere i passaggi a livello, realizzare le opere accessorie e riqualificare le strade circostanti