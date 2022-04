Firmata convenzione tra Banca del Fucino e Scuola allievi sottufficiali della Guardia di Finanza L’Aquila

È stata presentata, tramite un meeting online, la convenzione firmata tra la Banca del Fucino e la Scuola allievi sottufficiali della Guardia di Finanza dell’Aquila. Un’importante iniziativa che corona un’attività iniziata da mesi, volta a creare una relazione di fiducia fondata sulla presenza di fatto sul territorio. La banca ha infatti mirato a supportare concretamente le necessità rappresentate, non limitandosi solo a legami virtuali.

“La Banca del Fucino”, ha dichiarato Salvatore Verdirrame – Area Manager per l’Abruzzo di Banca del Fucino, “ha condiviso una convenzione fatta con la Scuola di sottufficiali della Guardia di Finanza dell’Aquila per quanto riguarda l’accensione di rapporti bancari agli allievi che frequentano i tre anni di corso. Il progetto è nato con il placito del comandante della Scuola e con il placito anche della generale comandante regione Abruzzo e proprio ieri, nel corso di una call, è stato presentato dai colleghi della filiale dell’Aquila il piano a tutti gli allievi. L’obiettivo è quello di mostrare ai futuri sottufficiali quelli che possono essere i vantaggi dei rapporti con la Banca del Fucino”.

“I tassi e le condizioni per eventuali finanziamenti o aperture di conti correnti”, ha affermato il direttore filiale dell’Aquila Antonio Reccia, “sono più che privilegiate. Ma al di là di questo, abbiamo voluto cercare canali di contatto reale con gli allievi: saremo presentiu fisicamente all’interno della Scuola 2 o 3 volte al mese, per rispondere alle esigenze dei singoli e per chiarire al meglio tutti quegli aspetti che possono essere difficilmente evidenziati in una riunione online generale”.

Torneremo con un approfondimento sull’argomento, ma intanto segnaliamo questo nuova bella iniziativa che va nella direzione che la Banca del Fucino ha fortemente imboccato: quella di tornare ad essere LA banca del territorio!