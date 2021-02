Fiori d’arancio per Fiorella Mannoia, oggi il fatidico “sì” al suo Carlo Di Francesco

Avezzano. Fiori d’arancio per Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco. La cantante di “Quello che le donne non dicono” ha sposato il musicista e produttore avezzanese dopo 15 anni di fidanzamento. L’annuncio in una foto postata su Instagram.

“Dopo 15 anni, ebbene SI”, ha scritto la Mannoia nella foto postata del matrimonio accanto a suo marito. Lui, produttore musicale e volto storico della 13esima edizione di Amici di Maria De Filippi, marsicano doc, da sempre è stato al fianco della Mannoia, sia sentimentalmente che musicalmente, come percussionista e come produttore.

Tanti i messaggi di auguri dei colleghi del mondo della musica e della televisione, da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, da Laura Pausini a Giorgia. La cantante aveva già annunciato da settimane le nozze, che si sono svolte in Comune. Tailleur bianco -pantalone per lei, ed entrambi in sneakers.